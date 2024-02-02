موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق فبراير 2024، خاصة بعدما أعلنت الوزارة عن الجدول الزمني لصرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة وأكدت الوزارة على أنها تسعى دائماً على مساعدة الكثير من المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق فبراير 2024

وأشار مصدر مسؤول بوزارة المالية بالعراق بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية والتي أعلنت عن صرف رواتب المتقاعدين والتي تتم في يوم 1 من كل شهر ميلادي، في حال أنه ام يتزامن مع إجازة أو عطلة رسمية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة والتي تقدر بـ 100 ألف دينار سعياً من الحكومة العراقية في تحسين مستوى المعبشة لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف دينار عراقي

حيث يمكن للمواطنين من المتقاعدين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين والزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة من خلال الرابط الالكتروني التابع للوزارة واتباع الخطوات الآتية: