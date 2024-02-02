بنقرة زر واحدة.. طريقة تسجيل الدخول عبر منصة الضمان الاجتماعي لعام 1445 “الخطوات والشروط”

تتم إجراءات محددة للدخول إلى حسابك في الضمان الاجتماعي المحدث لعام 1445 عبر إدخال رقم الهوية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بإدارة برنامج الضمان المحدث من خلال منصة إلكترونية توفر الدعم والحماية الاجتماعية، تستقبل الوزارة من خلالها طلبات التسجيل والتقديم من المتقدمين للعام الهجري الجاري في إطار نظام الدعم، وسوف نعرض كل ما يتعلق بمنصة الضمان الاجتماعي خلال السطور القادمة.

تسجيل الدخول عبر منصة الضمان الاجتماعي لعام 1445

في إطار رؤية المملكة لعام 2030، اعتمدت الهيئة العامة للموارد البشرية والتطوير نظامًا حديثًا وهي منصة الضمان الاجتماعي التي تخضع لمعايير وقوانين محددة من قبل السلطات الحكومية في السعودية، يهدف ذلك إلى تقديم الحماية الاجتماعية وتحقيق المصالح للأسر ذات الدخل المحدود، وتتمثل خطوات تسجيل الدخول من خلال الآتي:

في بادئ الأمر، قم بزيارة منصة الضمان الاجتماعي المطور من هنا.

إدخال جميع البيانات اللازمة للتسجيل مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية وغيرها.

كتابة رقم المصادقة الظاهر أمامك.

سيرسل إليك رقم التحقق فيرجى إدخاله.

اضغط على خانة موافقة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور لعام 1445

أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي المطور الذي تم إطلاقه حديثًا الشروط الواجب اتباعها للتمكن من التسجيل بالمنصة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: