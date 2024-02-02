٣ اعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية

بمناسبة انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في كافة المحافظات في مصر من المتوقع يتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ومن المعروف أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم الثلاثاء السابق الموافق 16/1/2024، والذي استمرت هذه الامتحانات حتى انتهت يوم الثلاثاء السابق الموافق 23/1/20، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة عن بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تزامنا مع بدء ظهور نتائج كافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يتم الإعلان عن بوابة الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك عقب انتهاء تصحيح أوراق ونماذج الامتحانات ومراجعتها عبر غرف الكنترول وتوزيع الدرجات وإطلاقها رسميا، وهذا الإعلان معتمد من وكيل الشريف الدكتور محمد الديواني، حيث قال أيضا إنه يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة من بداية شهر فبراير، وذلك من خلال الاستعلام عبر بوابة الازهر الشريف التي نوضحها خلال الشروط السطور التالية:

قم بالدخول عبر بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الاعدادية البوابه الالكترونيه من هنا. ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024. ثم قم بتسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة التابعة لها. ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة أو الاستعلام أو بحث.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

وزارة التربية والتعليم الأزهرية 2024، قامت بتوزيع الدرجات على كافة المهارات الدراسية الخاصة بالمرحلة الإعدادية الأزهرية ، والتي يتمثل هذا التوزيع بالدرجات التالية: