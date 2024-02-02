استقبل الان.. تردد قناة MBC3 الفضائية نايل سات لمتابعة مغامرات الأطفال .. العالم احلي مع ام بي سي

قناة أم بي سي ثري من قنوات الكرتون التي يفضلها العديد من الأطفال في الوطن العربي، وينجذبوا دائمًا لما تعرضه القناة من كرتون أو أفلام أو برامج تعليمية وترفيهية، فهي ليست فقط قناة للترفيه وإنما تساعد الأطفال على تعلم القيم والمواعظ الحسنة التي تفيدهم في حياتهم، قناة ام بي سي ثري من القنوات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار ويتسألون دائمًا عن التردد الجديد الخاص بها ليمكنهم تحميلها والاستمتاع بمشاهدة ما تبثه القناة

تردد قناة MBC3 الفضائية

تقدم قناة الكرتون ام بي سي ثري العديد من أفلام الكرتون التي تتمتع بدرجة عالية من الرقابة، يمكنك ترك الطفل يشاهد هذا الكرتون والمحتوى المميز التي تقدمه القناة سواء من البرامج التعليمية أو الترفيهية، وتساعد الطفل على اكتساب العديد من القيم الإيجابية ويمكنكم معرفة تردد قناة ام بي سي ثري على مختلف الأقمار الصناعية 2024 كما هو موضح أدناه.

تردد قناة الكرتون ام بي سي ثري على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :¾.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

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تردد قناة كرتون ام بي سي ثري على القمر الصناعي عرب سات 2024

تردد القناة:12399

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :¾.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:عرب سات.

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برامج قناة mbc3 المميزة

تعرض قناة ام بي سي ثري العديد من برامج الكرتون المميزة والمسلية، مما يجعل القناة محط البحث لدى الكثيرين، وتقدم عدة برامج ذات العديد من القيم والسلوكيات الإيجابية للأطفال، ومن ضمن هذه البرامج ما يلي: