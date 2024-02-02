“عيالك مش هيبطلو ضحك”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة اجمل الكرتون!!

يبحث الكثير من الأشخاص عن الكرتون الشهير الذي يحبه الجميع كرتون توم وجيري، هذا الكرتون لدى العديد منا ذكريات معه وكنا نشاهده جميعنا في طفولتنا، يتساءل الكثير من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري الجديد حتى يمكنهم تحميل القناة إلى التلفاز، ومشاهدة مقتطفات توم وجيري اللانهائية التي تجعل الأطفال في حماس، وهم يشاهدون فيلم الكرتون هذا وينتظرون من يفوز توم أم جيري.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكنكم الآن معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك من خلال البيانات الموضحة أدناه.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة :12149.

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

تنقل القناة الكرتون بجودة SD.

تردد قناة كرتون توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات 2024

تردد القناة :11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

تنقل القناة الكرتون بجودة SD.

الجدير بالذكر أن القناة تعرض العديد من مقاطع الكرتون الخاصة بتوم وجيري، بالإضافة إلى بعض برامج الكرتون الأخرى المسلية للأطفال في نفس ذات الوقت وتعرض القناة أفلام الكرتون بشكل مستمر ومن دون توقف.

خطوات ضبط تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكنك ضبط القناة على جهاز التلفاز والاستمتاع بالمحتوى الذي تعرضه، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: