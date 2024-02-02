كرتون على مدار اليوم.. نزل حالا تردد قناة mbc3 2024 لمتابعة اجدد برامج ومسلسلات الكرتون للأطفال
من أحد أهم وأقدم قنوات الأطفال المعروفة على الأقمار الصناعية المختلفة هي قناة mbc3 حيث إن هذه القناة متميزة للغاية وتقدم محتوى جيد لجميع الأطفال وهذا من فئات عمرية مختلفة، ونجد أن هذه القناة تجمع ما بين البرامج الخاصة للأطفال من التعليم إلى الترفيهي بالإضافة إلى المسلسلات الكرتونية وقد حرصت قناة mbc3 على أن تبث محتواها بتقنية عالية الجودة وبصوره مجانية تماما على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وهذا على مدار 24 ساعة ودون أي توقف، ومن خلال هذا التقرير سوف نذكر لكم التحديث الجديد بآخر ترددات قناة mbc3 حيث يتمكن جميع الآباء والأمهات من استقبال هذه القناة المميزة على جهاز الرسيفر الموجود لديهم.
تردد قناة mbc3
يمكن للجميع الآن أن يقوم بمتابعة قناة mbc3 وهذا من أي دولة موجودة في الوطن العربي من خلال القيام بالعمل على ضبط الترددات الجديدة التي سوف نشرها لكم في هذه الفقرة وبذلك يمكن للأطفال متابعة المحتوى الجديد من البرامج ومسلسلات الكرتون على شاشة القناة وإليكم الترددات:
القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11938.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- معامل الترميز: 27500.
القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12399.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- معامل الترميز: 27500.
كيفية تنزيل تردد قناة mbc3
حتى نقوم بتحميل قناة mbc3 على جهاز الرسيفر الموجود لدينا علينا أن نتبع بعض الخطوات التي لا تستغرق أقل من دقيقة لتحميل القناة:
- الفترة الأولى يتم فيها استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر ونضغط على القائمة الرئيسية الخاصة بالجهاز ونختار منها التركيب الهوائي.
- الخطوة الثانية سوف يتطلب فيها كتابة الرقم السري الخاص بجهاز الرسيفر والمكون من أربعة أرقام وعادة ما يكون أربعة أصفار.
- الخطوة الثالثة نقوم فيها بالضغط على خيار التثبيت اليدوي ونقوم بكتابه تألقنا سواء كان متعلقا بالنايل سات أو العرب سات.
- الخطوة الأخيرة يتم فيها الضغط على خيار بحث وبعد تحميل القناة يتم الضغط على خيار حفظ.