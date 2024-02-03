تردد القناة الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

يبحث العديدين الآن على شبكة الإنترنت عن تردد القناة الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وذلك أمام منتخب مالي، والتي سيحين موعدها في اليوم السبت الموافق 2 من شهر فبراير 2024 تحديدًا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب السلام في مدينة كوت ديفوار، حيث تمكن منتخب السعودي من الصعود لهذا الدور بعد أن تمكن من تخطي المنتخب السنغالي باستخدام ركلات الترجيح لدى الدور 16 من هذه البطولة.

مباراة مالي وكوت ديفوار

من بين المباريات الهامة التي يبحث نها الكثير من المواطنين هذه الفترة مباراة مالي وكوت ديفوار، والتي سيتم نقلها وبثها عبر قناة “bein sports MAX 1” حيث تعد الناقل الحصري للبطولة لدى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعد انتهاء تلك المباراة سيلتقي الفائز مع الفائز لدى المباراة الأخرى لدى الدور الربع نهائي.

والتي تجمع بين كلاً من منتخب غينيا ومنتخب الكونغو، كما أشارت لجنة الحكام الرئيسية لدى الاتحاد الأفريقي التابع لكرة القدم كاف بأنها قامت بإسناد مهمة إدارة المباراة للحكم المصي الدولي محمد عادل، على أن يعاونه كلاً من المساعد الأول الأنجولي إيميليو دو سانتوس وكذلك الليبي عطية عيسى وهو المساعد الثاني، فضلاَ عن التشادي محمد الحاج وهو الحكم الرابع.

تردد قناة beIN Sport Max

والآن وبعد التعرف على مباراة مالي وكوت ديفوار، سنتعرف على تردد القناة الناقلة: