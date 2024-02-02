عاجل.. العمل تُعلن اطلاق راتب الاعانة الاجتماعية شهر شباط 2024 بقيمة 470 مليار دينار

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لنحو مليونين و150 ألف أسرة لشهر شباط الجاري 2024، حتى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم المالي داخل مختلف محافظات العراق، مع الإلتزام بأنه في حالة إذا إذا لم تتطابق المعلومات والمستندات الخاصة بالمتقدمين يتم على الفور استبعاد الشخص المتقدم، وإرفاق من هو مستحق للحصول على الإعانة.

اجراءات الحصول على منحة الطلبة

وفي سياق متصل أكد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن تم إكمال اجراءات صرف منحة الطلبة لنحو 2 مليون و200 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بما تشمل الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية، حتى أن هذه المنحة تشمل كافة الطلبة المستحقين في مختلف محافظات العراق، مع الإلتزام بأنه في حالة إذا تم إدخال بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة يتم على الفور استبعاد المتقدم.

توزيع اعانة الرعاية الاجتماعية في العراق

وأوضح الأسدي، أن الدفعة التي تم إطلاقها في شهر شباط تضمنت نحو 17 ألف أسرة جديدة تتسلم راتب الإعانة للمرة الأولى، مع إكمال باقي الإجراءات الخاصة بنحو 20 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس والماجستير وكذلك الدكتوراه لشهر تشرين الأول والثاني، ليتم العمل على توزيع قيمة الإعانة المالية التي ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة.