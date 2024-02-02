مبروك للجميع.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر موقع نتيجة نت ٣ اعدادي

فور ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلبة على الخطوات الصحيحة في استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام على النتيجة الخاصة بك الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني، وقد تم التوضيح أنه يمكن الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها من الوزارة، سنتعرف على خطوات الاستعلام في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم بأنه تم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 ويمكنك الاستعلام على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص ببوابة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم الأساسي من خلال الضغط على الرابط التالي

الضغط على صف النقل من الشاشة الرئيسية للموقع، ثم يتم اختيار والمرحلة الدراسية الموجود عليها الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024، ويطلب الموقع تسجيل بيانات الطالب، وهي الاسم، بعدها يتم الضغط على استعلام سيتم ظهور كافة درجات النتيجة على الشاشة.

معدلات اختبار المرحله الاعداديه محافظة المنوفيه

بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على نتيجة المرحلة الإعدادية الخاصة بمحافظة المنوفية أكدت محافظة التربية والتعليم أنه تم رصد كافة الدرجات الخاصة بالطلاب على الموقع الإلكتروني، وقد تم التأكد من تصحيح أوراق الاختبارات بالشكل الصحيح وقد تم التأكيد علي أنه تم مراجعة الدرجات قبل رصدها على الموقع، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب الذين أجروا الاختبارات بلغ عددهم 82477 في عدد من اللجان الامتحانية التي بلغت 224 لجنة امتحانيه، وقد تم التأكيد على أن معدلات النجاح لهذا الترم مرضية مقارنة بالسنوات الماضية حيث أنه تم التأكيد على أن مستوى النجاح عالي فيجب على كافة الطلاب الاطمئنان.