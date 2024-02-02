here.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجه دوت كوم

الشهادة الإعدادية من أبرز الشهادات المهمة لدى جميع طلاب المرحلة الإعدادية، لأنها هي التي تحدد مسار كل طالب في التعليم الأكاديمي في مصر، من خلال اختيار كل طالب في المرحلة الإعدادية التخصص الذي يريد دراسته في المرحلة القادمة من الثانوية العامة، لذلك ارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لدى طلاب الإعدادية وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية خاصة بعد إعلانها في الكثير من المحافظات في مصر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية خلال الأسبوع القادم من شهر فبراير، ولكن بعد الانتهاء من تصحيح نماذج اختبارات طلاب المرحلة الإعدادية ومراجعته داخل غرف الكنترول ورصد درجات كل طالب بالمرحلة، حيث إن محافظة القليوبية أكدت أن عملية التصحيح مستمرة حتى وقتنا هذا، ولكن يمكن الاستعلام عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابع لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

رابط نتيجه الشهاده الاعدادية لمحافظة القليوبية

وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أوضحت أن عملية التصحيح جارية حتى الآن، وعندما يتم الانتهاء من مرحلة التصحيح يتم متابعة النتائج وفحصها لاعتماد النتيجة رسميا من قبل المحافظ، وبعدها مباشرة يتم نشرها عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ولكن عند الدخول يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه اولاً عبر منصة التعليم الاساسي محافظة القليوبيه من هنا. قم بتحديد نتيجه الشهاده الاعداديه، الفصل الدراسي الأول 2024. قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس. ثم قم بالنقر على عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية القليوبية 2024

وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قامت بتوزيع درجات الشهاده الاعداديه 2024 والتي تتمثل في التالي: