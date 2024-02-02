الآن إعدادية الغربية الترم الأول| رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية بـرقم الجلوس والاسم

نتابع معكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية، أيام قليلة ويتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الغربية، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم بأنه من سيتم ظهور النتيجة مطبع شهر فبراير الجاري بعد الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب ومراجعتها بشكل تام ثم رصدها، لرفعها على الرابط الإلكتروني المخصص لظهور النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية

ووفقاً لمصادر في مديرية التربية والتعليم في الغربية بأنه يجري حاليًا رصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية داخل الكنترولات لإعلان النتيجة بمجرد الانتهاء من تقدير جميع المواد الدراسية، ويذكر أن كشفت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 ستعلن فور انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات في كل محافظة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بواسطة المديريات وذلك عقب اعتمادها من قِبل المحافظ المختص.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الغربية

يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات الآتية:-