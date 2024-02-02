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فرحي طفلك بأغاني لولو.. تردد قناة وناسة على النايل سات 2024 للأطفال Wanasah TV.. استقبلها الآن
يزداد البحث من محبي قنوات الأطفال على تردد قناة وناسة Wanasah TV لمشاهدة أجمل الأغاني على القمر الصناعي نايل سات، حيث تم انطلاقها في عام 2007 على يد المطرب راشد الماجد وتحتوي على العديد من الأغاني والأناشيد الجديدة للأطفال، وتقدم القناة محتوى حصري بأغاني جديدة تٌفرح العديد من الأطفال في وطننا العربي، وقد حققت نجاح كبير وأصبحت من أهم القنوات الفضائية الناقلة للعديد من الأغاني والأناشيد الجديدة.
تردد قناة وناسة على النايل سات 2024
تقدم قناة وناسة أفضل البرامج والأغاني الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين العرب ويبحثون عنها كل يوم، ووفرت قناة وناسة القناة بدون تشفير حيث يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع، ويرغب الكثير من الأطفال متابعة تلك القناة، لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الخاص بالقناة من أجل تنزيلها على التلفاز وتردد القناة كالتالي:
- القمر الصناعي لقناة وناسة: نايل سات.
- تردد القناة: 11470.
- كما معدل الاستقطاب: عمودي.
- كذلك معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة : SD.
طريقة ضبط قناة وناسة على التلفاز
- قم بالضغط على زر القائمة من الريموت.
- ثم بعد ذلك قم باختيار قائمة الترددات، ثم بعدها قم بالضغط على البحث اليدوي.
- بعد ذلك قم بكتابة التردد الجديد وجميع البيانات المطلوبة ومنها؛ معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد بالقناة.
- قم بالضغط على كلمة بحث وسوف تنزل قناة وناسة للأطفال.