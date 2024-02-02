فرحي طفلك بأغاني لولو.. تردد قناة وناسة على النايل سات 2024 للأطفال Wanasah TV.. استقبلها الآن

يزداد البحث من محبي قنوات الأطفال على تردد قناة وناسة Wanasah TV لمشاهدة أجمل الأغاني على القمر الصناعي نايل سات، حيث تم انطلاقها في عام 2007 على يد المطرب راشد الماجد وتحتوي على العديد من الأغاني والأناشيد الجديدة للأطفال، وتقدم القناة محتوى حصري بأغاني جديدة تٌفرح العديد من الأطفال في وطننا العربي، وقد حققت نجاح كبير وأصبحت من أهم القنوات الفضائية الناقلة للعديد من الأغاني والأناشيد الجديدة.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تقدم قناة وناسة أفضل البرامج والأغاني الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين العرب ويبحثون عنها كل يوم، ووفرت قناة وناسة القناة بدون تشفير حيث يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع، ويرغب الكثير من الأطفال متابعة تلك القناة، لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الخاص بالقناة من أجل تنزيلها على التلفاز وتردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي لقناة وناسة: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

كما معدل الاستقطاب: عمودي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : SD.

طريقة ضبط قناة وناسة على التلفاز