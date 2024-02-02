تعرف عليها الآن.. أخبار الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية 1445 عبر مظلتي

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الوجبة الجديدة للأسر المحتاجة، وللتيسير على المواطنين أعلنت الوزارة عن وجود رابط من خلال منصة مظلتي، يستطيع المواطن الحصول من خلاله على أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وإليكم خطوات الاستعلام عن تلك الأسماء وموعد ظهور الوجبة والشروط المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية.

اخبار الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة التي تم إطلاقها، حيث وصل العدد إلى 70 ألف شخص من النساء والرجال، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط التي أعلنت عنها الوزارة قبل انطلاق الوجبة، كما تعمل الرعاية الاجتماعية على إرسال مبالغ مالية للمستفيدين، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما أن هناك بعض العائلات التي تعاني من تدهور الحالة الاقتصادية داخل العراق.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك رابط عبر منصة مظلتي الإلكترونية، يمكن للمواطنين من خلاله الحصول على أسمائهم، وذلك باتباع الخطوات التالية: