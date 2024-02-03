بادري بالتقديم.. منحة المرأة الماكثة 2024 في المنزل بالجزائر عبر minha.anem.dz”تفاصيل”

تقوم حكومة الجزائر بتقديم منح شهرية للمواطنين والمواطنات من الأسر المحتاجة، والتي منها منحة البطالة ومنحة المتقاعدين ومنحة المرأة الماكثة في المنزل، وبتقرير اليوم نتطرق إلى الحديث لمنحة البطالة وكيفية التسجيل بها عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل minha anem dz، فتابعوا معنا.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة

عليكِ عزيزتي التوجه لـ موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر من أجل التسجيل بتلك المنحة، حيث تم توفير المنحة خصيصًا لمساعدة السيدة المتعلمة والتي تمتلك مؤهل عالي وماكثة بالمنزل على توفير متطلبات واحتياجات أسرتها، وتحتاجين إلى تقديم الأوراق التالية حتى تنزل لكِ قيمة تلك المنحة:

2 صورة شمسية للمتقدمة.

صورتين للشهادة العائلية.

شهادة من الإقامة.

صورتين من الشهادة الأصلية للميلاد.

شهادة بحالة وفاة الزوج.

رقم الهاتف.

شهادة لعدم الشغل.

نسخة من البطاقة الخاصة بالشفاء.

ملف منحة المرأة الماكثة بالمنزل

يُتاح الحصول على منحه المرأة الماكثة للمنزل من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث ينبغي توافر بضع شروط للسيدة، وحال توافرها بها ستحصل على المنحة، حيث تأتي الشروط على هذا النحو:

السيدة جزائرية ومقيمة بولاية من ولايات دولة الجزائر.

العمر ينبغي أن يتراوح من 19 سنة وإلى 40 سنة فقط.

امتلاك المتقدمة لمؤهل جامعي.

عدم الحصول على المنحة قبل ذلك.

امتلاك السيدة لأطفال.

حيث من تتوافر بها الشروط وتقوم برفع الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة، تنزل لها منحة الماكثة في المنزل، علمًا بأن هذه المنحة تأتي كدخل ثابت شهري للسيدة التي لا تمتلك دخل شهري لها، وذلك للحفاظ على أسرتها.