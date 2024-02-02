للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة ادخل على رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الاردن

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأرْدُنّ والذي يعد من أكثر عمليات البحث التي تجرى في المملكة الأردنية عليه الآن، فتعد نتيجة التوجيهي في الأرْدُنّ من أهم النتائج الطلابية، لذلك ينتظرها الكثيرون، فمن خلال نتيجة التوجيهي يتم تحديد وجه الطلاب في المرحلة الجامعية، كما ينبني عليها تحديد وجهة الطالب العملية، من اجل ذلك يبحث الجميع على نتيجة التوجيهي التكميلي في الأرْدُنّ، والتي نتعرف علي طريقة الاستعلام عنها في الأسطر التالية.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الاردن

تم التصريح من وزارة التربية الأردنية أن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات والتأكد من صحة البيانات، ثم أن الوزارة أكدت على أن النتائج ستكون متاحة على موقع وزارة التربية الأردنية الرسمي فور الانتهاء منها، حيث يمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة والاطلاع على نتائجهم، وفي الفَقَرة التالية نذكر طريق الاطلاع على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية الأردنية.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الاردن

يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي في الأرْدُنّ فور الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

بعد الدخول على الصفحة الرئيسة قم بالضغط على “نتائج التوجيهي”.

ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالطالب:الاسم، رَقَم الجلوس.

التأكد من صحة البيانات المدخلة، كما يجب التأكد من إدخالها في أماكنها الصحيحة.

الضغط على “بحث” لمعرفة النتيجة.

يعرض لك النتيجة موضح بها جميع درجات المواد.