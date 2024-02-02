“متفوتش الفرصة” عروض كارفور 2024 شهر فبراير 2024 خصومات على ياميش رمضان والاجهزة الكهربائية

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية بالإطلاع على عروض كارفور 2024، الذي يسعى في هذا التوقيت من كل عام أن يقدم مجموعة من العروض والخصومات على عدد كبير من الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية وياميش رمضان والسلع الغذائية .

عروض كارفور 2024

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لكارفور على الفيس بوك عن عروض كارفور 2024، والتي بدأت في واحد فبراي 2024 وسوف تستمر حتى 13 فبراير الجاري، يقدم كارفور تخفيضات على العديد من المنتجات والسلع الغذائية، والتي قد تصل إلى 50% ، وإليكم العروض التي يقدمها كارفور في فبراير 2024 …..

عرض كارفور 2024 على الشاشات

شاشة فريش 42 بوصة بـسعر 10499 جنيه.

شاشة جاك بحجم 43 بوصة بسعر 10199 جنيه مصرى.

شاشة ال جي 55 بوصة 22199 جنيه.

شاشة سامسونج 58 بوصة 19999 جنيه.

شاشة موديل 65 بوصة 27699 جنيه مصرى.

عروض كارفور 2024 على الثلاجات

كما يقدم كارفور عرض على الثلاجات والتي قد تصل إلى 40% خصم ومنها:

ثلاجة فريش 329 لتر بسعر 22350.

ثلاجة يونيون اير بسعة 420 لتر بسعر 23999 جنيه.

عروض كارفور على الغسالات

غسالة وايت بوينت بسعة 8 كيلو بسعر 9699 جنيه.

غسالة آل جي بسعة 9 كيلو بسعر 27290 جنيه.

غسالة فريش بسعة 8 كيلو يصل بسعر 24999 جنيه.

عروض كارفور 2024 على البوتوجازات

بوتوجاز يونيون اير 420 لتر بسعر 23999 جنيه.

نظام التقسيط الجديد في كارفور 2024

كما أعلن كارفور عن إتاحة نظام التقسيط على المنتجات والاستفادة من العروض والخصومات خلال هذه الفترة بدون فوائد ، ولا مقدمات وذلك لعملاء البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري المصري CIB .