ينهار تخفيضات.. عروض كارفور شهر فبراير 2024 بخصومات تصل الي 80% على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية

يعد كارفور من أفضل الأسواق التي يوجد بها كافة الاحتياجات المنزلية سواء من المواد الغذائية أو الأجهزة المنزلية، وقد زادت معدلات البحث في الفترة الأخيرة على عروض كارفور شهر فبراير 2024 ليتمكن السيدات من الحصول على كافة احتياجاتهم بأفضل العروض وبأسعار منخفضة، وقد تم توضيح بأن يوجد العديد من العروض المناسبة على المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، سنتعرف على تفاصيل العروض في السطور التالية.

عروض كارفور شهر فبراير 2024

عملت كارفور على تقديم أقوى عروض كارفور شهر فبراير 2024 ليتمكن العديد من السيدات من شراء بعض الأجهزة المنزلية الحديثة استعدادا لشهر رمضان المبارك، والاسعار كالتالي:

شاشة سامسونج 50 بوصة ال اي دي يبلغ سعرها حوالى 16000 جنية مصري بدلا من 19000 جنية.

بينما شاشة ال جي 32 بوصة يبلغ سعرها حوالي 6500 بدلا من 10 آلاف جنيه.

وغساله ال جي سعة 8 كيلو يبلغ سعرها حوالي 26290 جنية بدلا من 27990 جنية.

غلاية تورنيدو سعة 4 لتر يبلغ عددها حوالي 5000 جنية مصري بدلا من 6120 جنية.

سعر شاشة فريش 42 بوصة 10500 بدلا من 13000 جنية مصري.

شاشة جاك بحجم 43 بوصة يبلغ سعرها 10200 جنيه بدلا من 14000 جنية مصري.

ما هي عروض كارفور على المواد الغذائية

تعتبر المواد الغذائية من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المستهلكين في عروض كارفور، ويتم توضيح أقوي عروض كارفور على المواد الغذائية وهي كالتالي: