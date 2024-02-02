“بجودة عالية” تردد قناة SSC Sport 1 الرياضية السعودية لشهر فبراير 2024

تعد قناة SSC Sport 1 منصة رياضية متكاملة تقدم محتوى رياضي غني ومتنوع للمتابعين في المملكة العربية السعودية ولضمان أفضل تجربة مشاهدة، تحرص القناة على تحديث تردداتها بشكل دوري، مع بث محتواها عبر أكثر من قمر صناعي. ويُمكن للمتابعين بسهولة ضبط تردد القناة على أجهزتهم والاستمتاع بأفضل الأحداث الرياضية من جميع أنحاء العالم.

تردد قناة SSC Sport 1 الرياضية السعودية

تقدم SSC لجمهورها باقة مُتنوّعة من البرامج الرياضية المتخصصة، بدءا من نقل أهم المباريات في مختلف الرياضات، إلى التحليلات الفنية المعمقة، وصولا إلى البرامج الحوارية التي تناقش أهم القضايا الرياضية كما تواكب SSC أحدث التطورات في عالم الرياضة، من خلال تغطية شاملة للبطولات والأحداث الرياضية المُختلفة، بدءاً من دوري المحترفين السعودي وصولا إلى دوري أبطال آسيا، وتحرص علي أن تقدم محتواها بجودة بث عالية،ويتيح للمتابعين الاستمتاع بأدق التفاصيل في المباريات والأحداث الرياضية.

تردد SSC Sport 1 عبر نايل سات

يمكن استخدام المعلومات التالية في ضبط قناة SSC Sport 1 علي القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد SSC Sport 1 عبر عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد SSC Sport 1 عبر بدر سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

أهم البطولات المذاعة على قناة SSC1

تنفرد قناة السعودية الرياضية بنقل العديد من البطولات الرياضية الهامة مثل كأس السوبر الايطالي تنقل