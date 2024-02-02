مبروك النجاح.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجه نت southsinai.gov.eg

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء للفصل الدراسي الأول، حيث أعلنت الإدارة التعليمية التابعة لمحافظة جنوب سيناء أن أعمال التصحيح مازالت جارية وفور انتهائها سيتم رفعها على البوابة الرسمية وبجميع المدارس، كما حرصت الهيئة التعليمية بوجوب سير عملية التصحيح بمنتهى النزاهة والشفافية، وذلك من أجل ضمان حق كل طالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء

أكدت الجهات المعنية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء لاختبارات الترم الأول بجميع المدارس خلال الأيام المقبلة برقم الجلوس، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات نصف العام منذ عدة أيام، كما أعلنت العديد من الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية النتيجة بعدما تم اعتمادها رسمياً من قِبل المسؤولين.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

خلال الساعات القادمة سيتم كشف النتائج بكل المدارس، حيث يمكنك الاستعلام الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء 2024 من خلال اتباع التالي:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية بمحافظة جنوب سيناء .

اختيار ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

ادخال البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح.

تحديد المرحلة التعليمية.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

تعيين الفصل الدراسي الأول.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

عليك الانتظار قليلا حتي ظهور كشف النتائج على الشاشة، كما يمكنك تحميلها من خلال النقر على طباعة.

نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء 2024

اعتمد محافظ جنوب سيناء اللواء محمد فودة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 81.5%، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها بالمدراس خلال لحظات، ولقد وصل عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات نحو 3308 طالب وطالبة تم تقسيمهم على ما يقارب 75 لجنة في المحافظة.