moedu.gov.iq الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول جميع المحافظات بــرقم الجلوس

تعد نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2024 من الأمور التي نتهم الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية بعد أن انتهوا من أداء امتحاناتهم يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 يناير، وبدأت على الفور كافة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع مراكز التصحيح الموجودة في جميع المحافظات، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول.

نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2024

أكد المُتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن عمليات تصحيح ومُراجعة الدرجات قد انطلقت عقب انتهاء الامتحانات في جميع محافظات العراق، مشيراً بأن ستتم إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 تدريجيًا في جميع المحافظات، حيث ستصدر النتائج بعد إنتهاء كل محافظة من عمليات التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانية الخاصة به.

هناك توقعات بأن تبدأ المحافظات العراقية إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 اعتباراً من بداية شهر فبراير الجاري.

رابط نتيجة السادس الابتدائي 2024 العراق

أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 العراق ستعلن عنها إلكترونياً، حيث ستُنشر على موقع نتائجنا وبذلك تكون متاحة لجميع الطلاب، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:-