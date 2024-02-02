خُــذْ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الاول 2024 اليوم السابع pdf جميع المراكز natiga4dk.net

ينتظر الطلاب اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم من خلال الإعلان الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب الإعلان عن نتائج عدد من المحافظات التي أعلنت نتائج امتحانات الترم الأول 2024 للشهادة الإعدادية، ونقدم لطلاب محافظة المنيا الرابط المباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية المعتمدة من الوزارة، والتي تتضمن درجات جميع المواد الدراسية التي خضع الطلاب لها خلال امتحانات الترم الأول، تابعوا التفاصيل فى المقال التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

لقد بدأت كنترولات الشهادة الإعدادية في المدارس تصحيح كراسات إجابات الطلاب الذين حضروا الامتحانات، ولقد وجهت مديرية التربية والتعليم المدارس بمراعاة الدقة في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه، ثم بعد نهاية التصحيح تنتقل الكنترولات إلى مرحلة المراجعة للتأكد من تصحيح كراسات الإجابة بدقة، ثم يأتي دور المراجعة ورصد الدرجات، ترسل المدارس كشوف النتيجة إلى الإدارة التعليمية والتي ترسلها بدورها لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتقديمها للمحافظ لاعتمادها، وستصبح نتائج الصف الثالث الإعدادي جاهزة لاعتمادها خلال الأسبوع الأخير في إجازة منتصف العام، وبعد اعتماد النتيجة سيتم نشرها إلكترونيا على موقع المحافظة الرسمي قبل إرسالها للمدارس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

سوف يتم الاعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا خلال ساعات أو على الأكثر خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم، حيث بدأت الكنترولات الثلاثة أعمال تصحيح الإجابات وفقًا للخطة الزمنية بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، على أن يتم إعلان النتائج فور اعتمادها من قبل المحافظ، وسيتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم على صفحة مديرية محافظة المنيا الرسمي وعبر موقعها على الفيس بوك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا بالاسم فقط

يمكن للطلاب بسهولة متابعة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط عبر الضغط هـــــنـــــا وهو الموقع الرسمي لإعلان نتيجة محافظة المنيا، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.