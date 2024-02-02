اليكـــم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية بالاسم الترم الأول 2024 اليوم السابع pdf كافة المراكز

ينتظر طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول 2024، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسابيع القليلة الماضية لهذا في هذا المقال التالي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام على هذه النتائج إلى جانب الرابط المتاح للدخول عليه والتعرف على النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول بمحافظة الغربية

لقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ناصر حسن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في النصف الأول من الأسبوع القادم وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد درجات جميع المواد الدراسية التي أدى الطلاب الامتحانات فيها ومراجعتها بشكل دقيق وعرضها على محافظ الغربية من أجل اعتمادها بشكل رسمي.

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

وهناك عدد من الخطوات التي يجب على طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية اتباعها من أجل الاطلاع على النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يدخل الطالب أو ولي الأمر في البداية على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو الدخول بشكل مباشر على موقع نتيجة نت.

ثم يختار الطالب بعد ذلك مرحلة التعليم الإعدادية.

يختار الطالب المحافظة التي يوجد بها.

يدخل الطالب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص به في المكان المحدد لذلك.

ثم ينقر الطالب على زر عرض النتيجة فتظهر أمامه.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

يوجد تساؤلات كثيرة من طلاب الشهادة الإعدادية عن الرابط الذي يستطيعون من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هذا الرابط الإلكتروني والذي جاء على النحو التالي https://edudk.net/ حيث أوضحت الوزارة أنه تم توفير هذا الرابط الإلكتروني من أجل توفير كل من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم للتعرف على النتيجة بكل سهولة.