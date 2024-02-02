“منصة مظلتي” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الكشوفات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والشروط اللازمة…..

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية، من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت وزارة العمل العراقية عن فتح باب التسجيل للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية أمام المواطنين وبالفعل تقدم آلاف المواطنين للحصول على الرعاية الإجتماعية وأعلنت الوزارة على أنه تم الموافقة فقط على الأشخاص التي توافرت فيها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في العراق إقامة دائمة.

وألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

لا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024