أعرف أكثر عن .. مسلسل حرب لـ احمد السقا مواعيد العرض والقنوات الناقلة 2023

تصدر مسلسل حرب لـ احمد السقا مواعيد العرض والقنوات الناقلة محركات البحث جوجل، من قبل العديد من الجمهور المتابع لهذا المسلسل، حيث أنه ما بقى سوى القليل من الايام على الموعد الخاص ببث هذا المسلسل على شاشة التليفزيون، لذا فجميع الأشخاص الراغبون في مشاهدة هذا المسلسل يترقبونه للغاية لمتابعته.

مسلسل حرب لـ احمد السقا مواعيد العرض والقنوات الناقلة

بحث الأشخاص عن مسلسل حرب لـ احمد السقا مواعيد العرض والقنوات الناقلة ، حيث أن هذا المسلسل به الكثير من التسويق، وكذلك الأكشن، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل يكون للنجم أحمد السقا وكذلك النجم محمد فراج، إذ أنه من المفترض أن يكون بداية عرضه باليوم الموافق من 21 رمضان الحالي 1444ه‍.

كذلك أنه سيتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بقناة ON، وسيتم إعادته في تمام الساعة 3.15 صباحًا، وأيضًا في تمام الساعة 3.15 ظهرًا، هذا بجانب أن هذا المسلسل يتم عرضه على قناة ON دراما، وذلك بالساعة العاشرة مساء، ويتم عرضه بالساعة 4.15 صباحًا، وأيضًا الساعة الثامنة مساءً، هذا بجانب أنه يتم عرضه على قناة المحور، بالإضافة إلى بثه على المنصة التي تدعى بواتش ات.

أحداث مسلسل حرب

إن مسلسل حرب الأحداث به تكون درامية، وتكون متكونة من حوالي عشر حلقات فحسب، وذلك في حيز التشويق والإثارة، إذ أن الفنان أحمد السقا يقوم بتجسيد شخصية إرهابي، في حين أن الفنان محمد فراج يقوم بتجسيد شخصية ضابط أمن، هذا بجانب أن هذا المسلسل من تأليف هانى سرحان، وأيضًا يكون المخرج أحمد نادر جلال.