natiga4dk.net qalyubia إعدادية القليوبيه الترم الأول| نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية بالاسم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية اقتربت أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب والمراجعة والرصد على الانتهاء، وقد أشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول القليوبية 2024 سيتم ظهورها خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 فبراير الجاري عبر موقع qalubiaedu.org، على أن يتم ظهورها صباح اليوم التالي في المدارس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بلغ 113,262 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 440 لجنة. وكان عدد طلاب الإعدادية المهنية 1889 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 9 لجان، بالإضافة إلى لجنة واحدة تتكون من 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان تتكون من 50 طالبا من الصم وضعاف السمع.

رابط موقع qalubiaedu.org نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024

أفاد مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية الأن تصحيح ثلاثة مواد من المقررات لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية قد تم الانتهاء من تصحيحها، ويمكنكم الآن الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية الترم الأول من خلال الخطوات الآتية:-