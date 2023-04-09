HERE.. تحميل جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة في العراق 2023 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

أعلنت منصة مظلتي عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة في العراق 2023، من خلال رابط المنصة والتي تقدم الآلاف من المواطنين لهذه الرعاية، خاصة مع وجود الركود الاقتصادي، حيث استقبلت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة في العراق 2023

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشهر البرامج التي تنال باستحسان من قبل عدد كبير من المواطنين في العراق، والذي يعتمد على توفير دعم مالي بشكل وجبات لتخفيف احتياجات الأسر المحتاجة والمستحقة مثل الفقراء والأيتام والأرامل والمطلقات.

والمعرفة قائمة أسماء المستفيدين يتم اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول وإدخال رمز التحقق.قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بملء جميع البيانات الخاصة بك.

حدد الرقم الخاص بالوجبة المسماة “التاسعة”.

اضغط على الاستعلام وستظهر لك كافة الأسماء المشمولة لهذا العام.

شروط الوجبة التاسعة في العراق

تطبق المنصة عدة شروط أعلنت عنها الوزارة أثناء استقبال طلبات المواطنين، حيث يتم احتساب هذه الطلبات حسب هذه المعايير.

كما تم اختيار العديد من المواطنين ضمن الأسماء المرفقة والفائزة بالجائزة لهذا العام، حيث يمكن الحصول على هذه الأسماء من خلال موقع وزارة الرعاية الاجتماعية أو منصة مظلتي الإلكترونية.

كما قد تم تخصيص منصة مظلتي لبرنامج الرعاية الاجتماعية حيث يُطْفئ المستفيدون بجميع وجباتهم التي يُصدرها الوزارة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

علاوة على ذلك، تتوفر عدد من الشروط في الشخص المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة فى العراق، وتتضمن تلك الشروط.

أولا: أن يكون عراقى الجنسية، ويشترط أن يكون والديه عراقيين.

ثانيًا: أن يكون مقيمًا بالعراق دائما وغير متنقل لأى سبب من الاسباب.

ثالثًا: أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا من الرجال وأن لا يزيد عن 60 عاما.

رابعًا: أن لا يقل عمر المتقدمين من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

خامسًا: أن يكون المتقدم مسجل في الشؤون الاجتماعية قبل التقديم بالرعاية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، والذي يعتبر دعمًا مهمًا للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم.

كما يتم توفيره من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والذي قد تم صرف وجبات سابقة للمستحقين وبموعدها المحدد، ويتم حاليًا صرف الوجبة الأخيرة في شهر رمضان المبارك.