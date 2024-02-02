ننشر.. موعد الاختبارات النهائية 1445 لجميع المراحل التعليمة وفق لوزاه التربية والتعليم في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد الاختبارات النهائية 1445 للفصل الدراسي الثاني، حيث قامت الوزارة بتبكير الميعاد بحسب التقويم الأكاديمي الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 وذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، على أن تنتهي في 21 فبراير مستمرة لمدة 7 أيام، وفيما يلي أهم التفاصيل.

موعد الاختبارات النهائية 1445

وفقاً للتقويم الدراسي الجديد فإن موعد الاختبارات النهائية 1445 بعد التعديلات التي أقرتها الوزارة ستنطلق في يوم الخميس 5 شعبان 1445 هجرياً، والتي من المفترض أن تبدأ في يوم الأحد 8 شعبان 1445 هجرياً، ومن المقرر أن تستمر فترة الاختبارات حتى 7 أيام.

وعلى صعيد آخر فإن نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون في 11 فبراير 2024، ليصبح أول أيام إجازة الترم الثاني يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2024، والذي يصادف الإجازة الرسمية ليوم التأسيس السعودي.

جدول إجازة الفصل الدراسي الثاني لعام 1445

يحتفل الشعب السعودي بأكمله بيوم التأسيس العظيم والذي يوافق 22 فبراير 2024، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتعديل موعد امتحانات المنتصف الثاني من الدراسة، حيث تحرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقدم لهم كافة الأساليب التي تلبي احتياجاتهم، وبناء على ذلك فإن جدول الإجازات الرسمية بعد التغيير جاء على النحو التالي: