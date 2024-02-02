“الرابط الرسمي”.. نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر بوابة الازهر في كل المحافظات

تصدرت نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، وترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور هذه النتيجة بشغف شديد لأنه سوف يترتب عليها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، وطبقا لتصريحات الدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التي تؤكد أنه من المتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة وخصوصا يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية، وسيتم رفعها مباشرة عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

في صدد حديثنا عن نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 يجدر بنا الإشارة إلى أن انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2024 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولهذا يبحث العديد من الطلاب عن أي تفاصيل تتعلق بهذه النتائج، والجدير بالقول أن هذه الامتحانات قد بدأت في السابع عشر من يناير 2024، واستمرت لمدة أسبوع كامل، شارك فيها 199 ألف طالب وطالبة، واستطاعت الوزارة أن تنظم الامتحانات جيدًا وتؤمن سير العملية الامتحانية، ولم يثبت أي مشاكل تتعلق بالامتحانات مثل الغش أو ضبط حالات تسريب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 من خلال رقم جلوسه عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اضغط بعد ذلك أيقونة”نتائج الامتحانات”.

حدد بعد ذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024.

اكتب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط في النهاية على “الاستعلام عن النتيجة”.

وستتمكن عزيزي الطالب بهذه الطريقة من الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، وبالإضافة إلى ذلك وفرت وزارة التعليم الأزهرية إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال تطبيق ” بوابة الأزهر” بخطوات سهلة ومحددة، ونتمنى التوفيق لكافة الطلاب