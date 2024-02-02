link رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq في جميع المحافظات العراقية

ارتفعت مؤشرات البحث عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء اختباراتهم خلال الفترة الماضية، وبدأت عمليات التصحيح فور الانتهاء من الاختبارات، وأكدت مصادر موثوق منها أن عملية تصحيح الاختبارات تتم بكل نزاهة وشفافية حتى نضمن إعطاء كل طالب الدرجات التي يستحقها، بالإضافة إلى ذلك أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التعليمية بالعراق التي تحدد مستقبل الطلاب، لذلك الجميع يترقب ظهورها بفارغ الصبر.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

أشارت الوزارة أن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط سوف تظهر في الساعات القادمة ويمكنهم الحصول عليها من خلال رابط نتائج الثالث متوسط 2024، إلى جانب ذلك أكدت أيضا إعطاء كل طالب حقه في النتائج، وأن عمليات التصحيح تتم بكل دقة وعلى أكمل وجه، ووفقًا لتصريحات المسؤولين، ستظهر النتائج فور انتهاء عمليات تصحيح الأوراق واعتمادها من قبل الوزارة في الساعات القليلة القادمة، ويتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على هذه النتيجة سواء من خلال المدارس أو باستخدام الرقم الامتحاني عبر الرابط المخصص للنتائج من خلال موقع الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

إذا كنتَ طالبًا أو ولي أمر وترغب في الحصول على نتائج هذه المرحلة يمكنك ذلك من رابط نتائج الثالث متوسط 2024 باتباع الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

انقر بعد ذلك قسم النتائج.

قم بالضغط على نتائج الثالث متوسط 2024.

أدخل كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

انقر في الختام على الاستعلام عن النتيجة.

انتظر لبضع ثوان حتى تحميل النتيجة وظهور الدرجات بشكل مفصل .

وفي بعض الأحيان يتم رفع النتائج في شكل ملفات بي دي اف حسب كل محافظة، يقوم الطالب بتحميل الملفات الخاصة بمحافظته، ويتحقق من وجود اسمه ضمن الناجحين.