مسابقة طائر السعيدة 2023 واجابة السؤال “17” مع مايا العبسي

مسابقة طائر السعيدة، يزداد البحث عن مسابقة طائر السعيدة حيث تعتبر من افضل المسابقات الرمضانيه التي تعرض خلال الخريطة الرمضانية لرمضان 2023، لذلك ينتظرها الكثير من المتابعين والجماهير في اليمن والوطن العربي، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي سؤال المسابقة الجديد وخطوات الاشتراك في المسابقة من خلتل رابط الاستعلام الرسمي للمسابقة.

مسابقة طائر السعيدة 2023

تعتبر مسابقة طائر السعيدة من اهم المسابقات التي تعرض في شهر رمضان 2023 وتقوم الاعلامية اليمنية مايا العبسي بتقديم المسابقة حيث تقوم الاعلامية مايا بطرح الاسئلة علي البياعين في الشوارع اليمنية وطرح الاسئله عليهم الثقافية والدينية، وهذا بهدف تثقيف الشعوب ومعرفة الطبيعة، جدير بالذكر ان تكون المسابقة مجانية بدون اي رسوم للاشتراك، وهذا الذي يميز المسابقة.

تردد قناة السعيدة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة 2023

يبحث الكثير من الجماهير والمتابعين في الوطن العربى ودولة اليمن عن تردد قناة السعيدة الجديد علي النايل سات وذلك لمتابعة المسابقة الرمضانيه مسابقة طائر السعيدة ويمكنك ضبط تردد القناة من خلال هذة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11098 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودى معامل تصحيح الخطأ: 6l5 جودة القناة: HD

تردد قناة السعيدة 2023 عرب سات:

يمكن ضبط تردد قناة السعيدة علي القمر الصناعي العرب سات من خلال:

القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 11919. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: عمودى. معامل تصحيح الخطأ: 3l4.

سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة17

تطرح مسابقة طائر السعيدة 30 سؤال على مدار 30 حلقة خلال شهر رمضان 2023 وجاء السؤال السابع عشر كالتالي:

من الشاعر القائل هذة الابيات:

ياريتني في جباكم عصفري… والا حمامي علي أمكنة يدور

وجأت الاختيارات كالتالي:

أحمد الجبري.

حسن عبد لله باحارثه.

حسن عبدلله الشرفي.

وتكون الاجابة الصحيحة كما تم الاعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الشاعر «حسن عبدلله الشرفي».