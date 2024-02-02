حبيب القلب مش هيبطل ضحك وفرح.. تردد قناة وناسه المفضلة لدي جميع الأطفال لمشاهدة افضل الأناشيد والأغاني الممتعة

يمكنك معرفة تردد قناة وناسه، تعتبر قناة وناسه من بين القنوات الرائدة التي تقوم ببث الأغاني المخصصة للأطفال على مدار اليوم، وتتمتع بشعبية واسعة بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، يعود ذلك إلى دورها الفعّال في نقل النصائح والإرشادات من خلال أنغامها الساحرة بطريقة بسيطة وممتعة، تقدم القناة أيضًا مجموعة من الأغاني التي تسهم في تعلم الحروف والأرقام وبعض المصطلحات الإنجليزية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لترفيه وتعليم الأطفال، إليكم التردد الخاص بقناة وناسه على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وكيفية تثبيتها على جهاز الرسيفر، تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات 2024

تحرص قناة وناسه على تحسين تجربة المشاهدة من خلال تحديث ترددها بشكل دوري، بهدف تقديم صورة عالية الجودة، لذلك، نقدم لكم تردد القناة الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى المعلومات الضرورية لتنزيل القناة.

تردد قناة وناسه على النايل سات: 11470.

دقة الصورة للمشاهدة: HD.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معدل الاستقطاب على النايل سات: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسه Wanasah TV

سوف نشير إليكم إلى تردد قناة قناة الأطفال المفضلة وناسه على القمر الصناعي عرب سات، مع توضيح باقي البيانات المطلوبة لتنزيل القناة، وإليكم كافة المعلومات في النقاط التالية.