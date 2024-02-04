بمشاركة النجوم الفخراني وكريم والسقا وغادة وخالد وياسر “جدول مسلسلات رمضان 2024″+القنوات التي ستعرض المسلسلات

جدول مسلسلات رمضان، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتزايد البحث بكثرة عن أهم الأعمال الدرامية التي سوف تعرض في هذا الشهر لعام 2024، حيث لم يعد يفصلنا سوى أسابيع قليلة ويبدأ السباق الرمضاني الذي يضم العديد من النجوم المفضلين لدي الكثير من المشاهدين وأبرزهم النجم الكبير يحيى الفخراني الذي دخل السباق الرمضاني هذا العام بمسلسله عتبات البهجة الذي تدور في إطار دراما اجتماعية، وغيرها من المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان، لمعرفة المزيد عن هذه المسلسلات تابع المقال.

جدول مسلسلات رمضان

يدخل السباق الرمضاني هذا العام الكثير من النجوم الذين لديهم شعبية كبيرة في الوطن العربي مثل النجم يحيى الفخرانى وكريم عبد العزيز وأمير كرارة والنجم احمد السقا وآسر ياسين والنجم غادة عادل، وغيرهم من النجوم الذين لديهم مسلسلات في السباق الرمضاني هذا العام، وهم :

النجم يحيي الفخراني في مسلسل عتبات البهجة.

النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي.

النجم آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار.

النجم أحمد السقا فى مسلسل العتاولة.

النجم نضال الشافعي في مسلسل جري الوحوش.

النجمة ريهام حجاج فى مسلسل صدفة.

النجم كريم محمود عبد العزيز بالاشتراك مع شيكو في مسلسل خالد نور وولده نور خالد.

النجمة غادة عادل في مسلسل لانش بوكس.

والنجم حمادة هلال في المسلسل المشوق المداح 4 أسطورة العودة.

النجم الكبير كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين.

النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم.

النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي.

النجم ياسر جلال في مسلسل ألف ليلة وليلة.

النجم خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم.

ما هي القنوات التي ستعرض مسلسلات رمضان 2024؟

على الرغم من اكتمال التصوير الخاص بالمسلسلات التي ستدخل السباق الرمضاني هذا العام إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الموعد الخاص بعرض أي مسلسل، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بعرض المسلسلات حينما يتبقي ايام قليلة على قدوم الشهر المبارك، وحتى الآن لم تعلن أي قناة عن جدول المسلسلات التي نجحت في التعاقد معها، وإن كان من المرجح أن يستمر عرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر بالإضافة ألى مسلسل الحشاشين الذي سيشهد انتشارا كبيرا على القنوات.