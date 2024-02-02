هتاخد شقة بمقدم 30 الف جنية والتقسيط على 30 سنة.. التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بالأوراق المطلوبة وشروط الحصول عليها.. ياتري أنت صاحب النصيب ولا لا

التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي، تعد المشروعات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي جهودًا مبنية من قبل وزارة الإسكان، تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود شهريًا، تتم إقامة هذه المشروعات وفقًا لتوجيهات صادرة عن رئيس الجمهورية، نقدم لكم إرشادات تقديم الطلبات للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ويتطلب الحصول على هذه الوحدات السكنية اتخاذ خطوات التقديم عبر الإنترنت، إلى جانب توفير بعض الشروط التي حددتها الوزارة.

رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

فتحت وزارة الإسكان باب التقديم للاستفادة من الفرص المتاحة للحصول على وحدات سكنية من خلال المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي، يتطلب تقديم الطلبات مباشرة إلى الوزارة، حيث تقوم بتحديد الحالات المستحقة للحصول على الوحدات السكنية المختلفة، لتقديم الطلب، يجب اتباع الخطوات التالية.

يجب الذهاب إلي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا .

. ثم اختيار المشروع السكني.

ثم حجز الوحدة السكنية.

بينما يجب ملء الاستمارة الإلكترونية، وتحميل المستندات المطلوبة.

ثم يجب متابعة تقدم الطلب من خلال التبويب المخصص حتى يتسنى للجهات المختصة مراجعة الطلبات والرد عليها.

شروط التقديم علي شقق الاسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للتأهل لحجز إحدى الشقق السكنية المُقدمة من قبل الحكومة، تُظهر هذه المعايير ملاءمة المتقدم للاستفادة من المشروعات السكنية التي تُعلن عنها الحكومة للمواطنين بشكل واسع.