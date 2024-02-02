pdf لينك تحميل الكشوف.. اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

ارتفعت مؤشرات البحث عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الماضية، ويجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أتاحت برنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة الطبقات الاجتماعية المتدنية على مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويتم ذلك بعد فحص الطلبات والتحقق من استحقاقهم، ومن المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عن الوجبة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

قررت الوزارة أن عملية فحص اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 ستتم بكل نزاهة ودقة من قبل مسؤلين متخصصين وبعد التحقق من شروط الاستحقاق التي سوف نتحدث عنها لاحقا، ويمثل هذا البرنامج أبرز المبادرات التي تقدم دعمًا ماليًا شهريًا للأفراد والأسرالفقيرة من أجل تخفيف من العبء المالي عنهم، ومن ضمن الشروط التي حددتها الوزارة للاستحقاق والحصول على الوجبة السابعة، وهي :

ألا يمتلك المواطنين دخلا بشكل شهري ثابت.

أن يكون المواطن مقيما بالعراق.

عدم امتلاك المتقدمين أي عقارات.

تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة للتحقق من الأهلية.

أن يتراوح عمر المتقدم من 18عاما حتى60 عاما، وبينما ألا يتجاوز عمر النساء من 15 حتى 55 عاما.

وبناءً على اجتياز هذه الشروط، يتسنى للأفراد والأسر الاستفادة من الدعم المالي المقدم ضمن هذا البرنامج.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

إذا أردت عزيزي المواطن أن تتحقق من كونك ضمن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024، فاتبع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع مظلتي.

اختر “الرعاية الاجتماعية”.

انقر على رابط اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم الوطني والمحافظة.

تأكد من صحة جميع المعلومات التي قمت بإدخالها.

اضغط بعد ذلك على “الاستعلام”.

وبذلك تستطيع التحقق من كونك ضمن المقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا من خلال تنفيذ الخطوات السابقة.

مازال الكل ينتظر الاعلان رسميا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها حتى تلك اللحظة، ولكن من المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المستفيدين من تلك الوجبة قريبا قبل حلول شهر رمضان لتقوم كل اسرة بشراء ما تريده.