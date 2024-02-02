here رابط نتيجة اولى ثانوي 2024 برقم الجلوس الترم الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في جميع المحافظات

تصدر رابط نتيجة اولى ثانوي 2024 محركات البحث الاجتماعي جوجل وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات للصف الأول الثانوي بكافة المحافظات وذلك يوم 24 يناير للعام الحالي، وقد بدأت عمليات التصحيح والمراجعة فور الانتهاء من أداء الاختبارات، والجدير بالذكر أن هذه النتيجة ظهرت ببعض المحافظات مثل الجيزة، وأكدت الوزارة أيضا أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها في المحافظات على حدة، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه النتيجة إلى جانب ذلك كيفية الاستعلام عنها.

رابط نتيجة اولى ثانوي 2024

في صدد حديثنا عن رابط نتيجة اولى ثانوي 2024، يجدر بنا الإشارة أنه تم الإعلان عن النتيجة بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي 31 يناير 2024 من قبل أيمن موسى مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، وأنها سوف تكون متاحة بكافة مدارس القاهرة، ومن المقرر أنه سيتم فتح باب التظلمات لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأحد 4 فبراير 2024 لمدة خمسة عشر يومًا عملًا رسميًا، ويمكن للطلاب تقديم التظلمات من خلال الرابط المخصص لذلك، وأكدت بعض المصادر الوزارية أن النتائج ستكون مرتفعة بشكل كبير عن الأعوام السابقة وهذا يدل على استيعاب الطلاب للنظام الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي 2024

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي 2024 من خلال رابط نتيجة اولى ثانوي 2024 باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

أو الولوج إلى موقع نتيجة نت.

حدد بعد ذلك نتيجة الطلاب.

اختر الفصل الدراسي الأول.

انقر بعد ذلك نتيجة الصف الأول الثانوي 2024.

اكتب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص بك.

انقر في النهاية على “استعلام”.

وبذلك يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة من خلال تنفيذ الخطوات السابقة.

من خلال رابط نتيجة اولى ثانوي 2024 يمكنك الحصول على درجاتك في كل المواد الاساسية وكذلك الغير مضافة للمجموع، وذلك بعدما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة رسميا، حيث يتم الاعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي تدريجيا في كل المحافظات.