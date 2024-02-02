قرعة الحج 2025| التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025+طريقة التسجيل الكترونيا عبر habous.gov.ma والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن اللجنة الملكية للحج قد قررت فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والذين لم يسبق لهم أداء مناسك الحج خلال العشر سنوات الأخيرة، وقد أوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية التسجيل ستتم عبر منصة habous.gov.ma.

ولمزيد من التفاصيل حول خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025، والشروط المطلوبة، تابعونا.

قرعة الحج بالمغرب 2025

يمكن للحجاج المغاربة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 من خلال منصة habous.gov.ma، يجب على الراغبين في التسجيل دخول صفحة قرعة الحج المغرب على الموقع واتباع خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025، مع تحديد طريقة الدفع المناسبة لتسديد تكاليف الحج، مع الالتزام بتوافر جميع شروط التقديم على قرعة الحج 2025 في المغرب كما وضحتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025 عبر habous.gov.ma

هل تحلم بأداء فريضة الحج في المغرب عام 2025؟ هنا سنتعرف معنا على كيفية التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025 عبر habous.gov.ma، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب habous.gov.ma. بمجرد الوصول إلى الموقع قم بالبحث عن قائمة “الحج والعمرة”، ستجد هنا العديد من الخدمات المتاحة ، اختر “التسجيل في قرعة الحج” من هذه القائمة. قم بملء نموذج التسجيل الذي يظهر أمامك بالمعلومات المطلوبة، والتي تتمثل في البيانات الشخصية الصحيحة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني، وهنا يجب التأكد من إدخال هذه المعلومات بدقة وحذر. بمجرد ملء النموذج ، قم بالتحقق من المعلومات وتأكيد صحتها، بعد التأكد من صحة جميع المعلومات ، انقر على زر “تقديم الطلب” لإرسال النموذج. بعد تقديم الطلب الخاص بك ، ستظهر لك شاشة تأكيد تتضمن معلوماتك التسجيلية، يُنصح بحفظ هذه الصفحة أو طباعتها للحصول على نسخة للإشارة المستقبلية. أكمل عملية التسجيل بالبقاء على اتصال مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد يتم الاتصال بك عن طريق البريد الإلكتروني المُقدم في النموذج لأية معلومات إضافية أو إشعارات مهمة.

وبالانتهاء من اتمام الخطوات السابقة، تكون نجحت في التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025 عبر منصة habous.gov.ma. نتمنى لك حظًا موفقًا والتمتع بتجربة الحج المباركة.

ملاحظة: يجب أن يتم التسجيل في قرعة الحج بالمغرب بناءً على المواعيد والإجراءات الرسمية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025

الحصول على شهادة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19، والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل الجهة الصحية المغربية. دفع رسوم الحج كاملة لإكمال عملية التسجيل. يجب أن يكون المتقدم مواطناً مغربياً، حيث تعتبر القرعة مخصصة للمواطنين المغاربة فقط. يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة. يجب على المشاركين تقديم ملف طلب المشاركة في قرعة الحج، والذي يتكون من استمارة يتم ملؤها عبر التطبيق المخصص لذلك، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة. يُسمح للمواطنات والمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، والذين يحملون بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة، بالتسجيل للمشاركة في قرعة الحج للموسم 2025/1446. يُحق لمن لم يؤدوا فريضة الحج خلال الـ10 سنوات الأخيرة التسجيل والمشاركة في قرعة الحج.

موعد التسجيل في قرعة الحج 2025 المغرب

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المواطنات والمواطنين المهتمين بأداء الحج للتسجيل في الفترة المحددة عبر المنصة الرسمية habous.gov.ma ولا يفوتوا هذه الفرصة العظيمة لأداء فريضة الحج في العام القادم.

يجب الأخذ في الاعتبار أن فترة التسجيل تبدأ من يوم الاثنين 5 فبراير 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 16 فبراير 2024.