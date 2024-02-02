أوعى تلعب في العداد.. أسباب رفض كارت الشحن بعداد الكهرباء.. خلي بالك

مع انتشار عداد الكهرباء الحديث ذو الكرت في جميع منازلنا أصبح عدد كبير من المواطنون يشتكون من تواجد مشكلة كارت عداد الكهرباء الذي لا يعمل ويرفض الدخول في العداد، لذلك وفرنا لكم أسباب رفض العداد للكارت وكيفية التعامل مع هذه الحالة لعدم التعرض إلى توقف الكهرباء عن المنزل أو العقار الخاص بكم أو التحول إلى محاسبة قانونية.

أسباب رفض كارت الشحن بعداد الكهرباء

يرجع عدم استقبال العداد الخاص بك بكارت الشحن عدد أسباب يمكنك التعرف عليها في السطور القادمة:

عدم تحديث بيانات الكارت وتنشيطه.

تلف أصاب الكارت بكسره مثلاً أو خدش فأدى إلى عدم عمله جيدًا.

يدل ذلك أيضًا على وجود كمية من الرصيد داخل الكارت ولم يتم استخدامها ولا تفريغها.

أن يكون الكارت المستخدم للشحن غير منتمي إلى الشركة التابع لها هذا العداد ولا يخص العداد نفسه.

يجب الإبلاغ فورًا الجهات المختصة بالعداد في حالة عدم وجود أي سبب من الأسباب السابقة.



طرق استقبال شكاوى عداد الكهرباء

حتى تتمكن من إرسال أي استفسارات أو تقديم شكوى متعلقة بعدادك إليك أحد هذه الطرق: