“نزل 1000 جنيه مرة واحدة” انهيار في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

شهدت الأسابيع الماضية اهتماما كبيرا وغير مسبوق من آلاف المصريين والعرب بالبحث عن أسعار الذهب في مصر، والذي كان على حافة الجنون خاصة بعد الاضطراب الكبير في أسواق الذهب، ووصول الأسعار إلى مستويات هي الأعلى في التاريخ، ربما لم تشهدها معاملات المعدن الأصفر في محالّ الصاغة أو بالأسواق في شتى محافظات الجمهورية.

انهيار في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

هذا وقد شهد سعر الذهب خلال معاملات صباح اليوم الجمعة تراجعا بعد القفزة الأخيرة، والتي شهدت اقتراب سعر الجرام عيار 24 من 5000 جنيه شامل المصنعية، ليتراجع سعر الجرام إلى 4,371 جنيها فقط.

ارتباك في الصاغة بسبب حركة الذهب والأسعار

وشهد سوق الذهب ارتباكا خلال الفترة الماضية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 4000 جنيه شامل المصنعية.

الأسعار لا تعبر عن قيمة الذهب الذي شهد انهيار الأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

وتعد تلك الأسعار غريبة ومبالغ فيها، كما أنها لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، قبل أن يتراجع سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي إلى إلى سعر 3,825 جنيها للجرام الواحد.

أسباب انهيار أسعار الذهب وما هو قرار البنك المركزي؟

ويعود السبب في حركة أسعار الذهب اليوم إلى قرار البنك المركزي، حيث قررت اللجنة الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الخميس الأول من فبراير 2024 رفع كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة فقط، وكذا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى ما يلي 21.25 %، 22.25 % و21.75 %، بذات الترتيب.

كما تضمنت القرارات رفع كل من سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 %.

تعرف أسعار الذهب عيار 21 الآن

وأصبح سعر الذهب عيار 21 بمثابة هو النوع الأكثر بحثا عنه من غالبية الراغبين في الشراء أو البيع بصفة يومية.

وشهدت أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق لتسجل مستويات هي الأعلى في تاريخها محليا، إلا أنها شهدت تراجعا بسبط في السعر اليوم.

تعرف على آخر أسعار الذهب

تراجع المعدن الأصفر في أسواق ومحالّ الصاغة اليوم ليسجل سعر الجرام من عيار 24 مبلغ 4,371 جنيها للجرام الواحد بعد أن كان 4570 جنيها دون مصنعيه بنزول 200 جنيه، وهو النوع الأكثر رغبة في الشراء بالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهبية.