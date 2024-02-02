خد بالك لتكون منهم.. الحكومة تقرر فصل هؤلاء الموظفين عن العمل+ دفع غرامة 200 ألف.. مفيش فيها هزار

تم الإعلان عن قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائيًا من العمل في حالة ارتكاب بعض الحالات، وذلك وفقًا لقانون العمل الجديد لعام 2024، حيث أعلنت الحكومة المصرية هذه القوانين الخاصة بالعمل من أجل مكافحة الفساد وتعزيزًا لاستقرار الدولة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسباب فصل الموظفين بشكل كامل.

الحكومة تقرر فصل هؤلاء الموظفين عن العمل

يحتوي قانون العمل الجديد في مصر على العديد من المخالفات والتي نتج عنها عقوبات صارمة ومنها:

عند قيام أي عامل بسلوك غير لائق أثناء العمل وفي مقر عمله فسيتم فصله نهائيًا ولن يرجع ثانيًا.

إذا تم رأيته في حالة سكر أثناء قيامه بواجبه أو حتى تناول المخدرات بعد عمل تحاليل الاختبارات المعتمدة.

في حالة لم يقم العامل بالقيام بعمله لمدة خمسة عشر يومًا أو حتى ثلاثون يوم بدون أي عذر مقبول.

إذا فعل الموظف فعل غير مقبول به كسلوك مخل للأخلاق والشرف داخل عمله فسيتم فصله فورًا.

الفصل من العمل مع دفع غرامة

تعد من أهداف قانون العمل الجديد هو مكافحة الفساد في الدولة، وذلك من خلال فرض غرامات وعقوبات على الموظفين، ومن أهم هذه المخالفات والعقوبات ما يلي؛