هام وعاجل.. حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم السبت 2024/2/3 بعد اخر زيادة من لجنة التسعير التلقائي

شهدت أسعار البنزين اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 ارتفاعا جديدا، وذلك بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري الذي تم انعقاده خلال الساعات الماضية وعقب الإعلان عن الإتفاق مع الصندوق الدولي على زيادة القرض النقدي، ونظرا لتذبذب الأسعار المستمر ارتفع سعر البنزين بجميع أنواعه نحو 14% خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بعد أيام من أجل النظر في أسعار النفط بأنواعه.

أسعار البنزين اليوم

تغييرات متواصلة تشهدها أسعار البنزين اليوم السبت 3 فبراير 2024، فعلى الرغم من أن البنزين والنفط يشكلان جزءا رئيسيا من الاقتصاد المصري إلا أنه يرتفع بشكل مستمر، حيث يتم انعقاد لجنة التسعير الآلية كل 3 أشهر لضبط وبحث أسعار البنزين، ولقد اجتمعت اللجنة سابقا في شهر نوفمبر 2023 واتخذت قرار بزيادة البنزين بنسبة 14%، وبسبب محدودية الإيرادات ثبتت سعر المازوت، ومنذ تلك الزيادة لم يتعرض البنزين الى زيادة جديدة، ومن المفترض أن تجتمع اللجنة من جديد خلال الأيام المقبلة من أجل بحث سعر البنزين.

خطة أسعار البنزين 2024

على الرغم من أن الحكومة المصرية تبذل العديد من المحاولات من أجل ضبط الأسعار إلا أن سعر برميل النفط برنت خلال الفترة الماضية تجاوز قيمة 80 دولار أمريكي، ومع تطور أسعار النفط العالمية وبسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سجلت الأسعار أرقاماً مهولة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: