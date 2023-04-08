تعرف على مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على قناة CBC  وعلى شاهد

شاع البحث عن مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على قناة CBC وعلى شاهد من قبل الأشخاص المهتمون بهذا المسلسل، ومن المعروف أنه يتم إذاعته في الساعة 8:45 مساءً، كذلك أنه يعاد في الساعة 2:45 صباحًا، كذلك سيتم إعادته غدًا الأحد في تمام الساعة 2:15 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على قناة CBC وعلى شاهد

بشأن مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على قناة CBC وعلى شاهد ، فإن هذا المسلسل يذاع في الساعة 8:45 مساءً على قناة سي بي سي، كذلك أن هذا المسلسل يعرض اليوم على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً، كذلك أنه سوف يعود غدًا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وأيضًا في الساعة 11.45 صباحًا، هذا بجانب أن منصة «Watch it» وشاهد، تقوم ببث هذا المسلسل أيضًا.

أحداث مسلسل جت سليمة

أول حلقة من هذا المسلسل كانت حوار بين سليمة، وكذلك شقيقها الصغير، وذلك عن الحال الخاص بمكتبتهما التي تريد زوجة أبيها أن تبيعها، وغيرهم من الأحداث الأخرى المشوقة بالحلقة، هذا بجانب أن أحداث هذا المسلسل تدور في حيز الكوميديا الفانتازيا، وذلك حول سليمة، التي تقوم الفنانة دنيا سمير غانم بتجسيدها، والتي تقوم بقراءة كتابًا من بين الكتب الخاصة بالأساطير، ومن ثم تجد نفسها صارت بداخل الكتاب، تقوم بالسفر به من خلال مختلف الحقبات الزمنية، وبكل حقبة تقوم بتقديم قصة أسطورية تقوم بالعيش خلالها في الكثير من المغامرات.

تردد القناة الناقلة لمسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة الذي توجد به الفنانة دنيا سمير غانم، يتم إذاعته على قناة CBC، وذلك من خلال التردد الآتي: