بسرعة اعرفو .. حقيقة اعفاء 4 فئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي.. اعرف الحقيقة فورا

يعد دفع فاتورة التليفون الأرضي أمر بالغ في الأهمية لكافة المشتركين في شركة الاتصالات، ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الفئات المعفاة من دفع الفواتير وكيف يمكنك الاستعلام عن هذه الفاتورة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن حقيقة وجود فئات معفاة من الدفع.

المصرية للاتصالات توضح حقيقة 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي

لا يوجد خبر رسمي بشأن اعفاء 4 فئات من فاتورة التليفون الأرضي ولا حقيقة لهذا الأمر ، ولكن الحقيقة اعفاء من الرسوم حال الزيارة المنزلية عند التقديم على التليفون الأرضي او الإنترنت المنزلي فقط وذلك لكبار السن أصحاب 60 عاما وما فوق.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

قامت شركة الاتصالات بتقديم طرق سهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الاستعلام كالتالي:

قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات وفتح القسم المخصص للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

اضغط على أيقونة ” استعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

إرفاق كود المحافظة ورقم الخط الأرضي الخاص بك.

بعد ذلك انقر على خيار عرض الفواتير للحصول على تفاصيل فاتورتك.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024

يستطيع أي مالك للتليفون الأرضي أن يدفع فاتورته من خلال وسائل مختلفة وبسيطة وهي كالتالي: