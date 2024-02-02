يا ألف مليون بركة.. المصرية للاتصالات توضح 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي.. هي دي الأخبار ولا بلاش

يعد دفع فاتورة التليفون الأرضي أمر بالغ في الأهمية لكافة المشتركين في شركة الاتصالات، ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الفئات المعفاة من دفع الفواتير وكيف يمكنك الاستعلام عن هذه الفاتورة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن الفئات المعفاة من الدفع.

المصرية للاتصالات توضح 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي

سنخبركم على الفئات التي لن تقوم بدفع أي فاتورة التليفون الأرضي في السطور القادمة:

أصحاب الدخل المتواضع.

كبار السن أصحاب 60 عاما وما فوق.

المتقاعدين عن العمل ولكن بحسب القواعد الموضوعة.

ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات ذهنية وجسدية.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

قامت شركة الاتصالات بتقديم طرق سهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الاستعلام كالتالي:

قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات وفتح القسم المخصص للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

اضغط على أيقونة ” استعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

إرفاق كود المحافظة ورقم الخط الأرضي الخاص بك.

بعد ذلك انقر على خيار عرض الفواتير للحصول على تفاصيل فاتورتك.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024

يستطيع أي مالك للتليفون الأرضي أن يدفع فاتورته من خلال وسائل مختلفة وبسيطة وهي كالتالي: