مبروكـ ٣ثانوي.. نتيجة شهادة الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

قام الكثيرين بالبحث عن نتيجة شهادة الاعداديه بمحافظه الشرقيه، وذلك لمعرفة موعد ظهور النتيجة، حيث ينتظر عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب موعد ظهور النتيجة وفي هذا المقال سنوضح موعد ظهور النتيجة وكيف تحصل علي نتيجة الشهادة الاعدادية، وسنذكر لكم الموقع الرسمي الذي من خلاله تستطيع الحصول على نتيجة شهادة الاعداديه بمحافظه الشرقيه.

نتيجة شهادة الاعداديه محافظه الشرقيه 2024

من المنتظر اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية خلال الايام القادمة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول ستكون من خلال المديريات التعليمية بعد أنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث سيتم ذلك من خلال كل مديرية، وقد تحدد موعد إعلان النتيجة وإعتمادها بالتنسيق مع المحافظ وتعرض عليه نسب النجاح ودرجات الطلاب، وسيتم الإعلان عن النتيجة في المديريات التعليمية بعد أعتمادها ورفعها علي مواقع الوزارة الرسمية والمحافظة.

درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول بإجمالي مجموع المواد 140 كالتالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة

مادة الرياضيات 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية 20درجة

مادة العلوم 20 درجة

طريقه الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

الفصل الدراسي الاول من خلال المديرية التعليمية التابع

لها الطالب، أو من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ثم يختار الطالب الإدارة التعليمة التابع لها، ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، ثم الانتظار لبعض الوقت حتى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، وذلك في حال اعتمادها رسميًا من المحافظ.

وتستطيع الحصول، على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية عبر هذا الرابط.