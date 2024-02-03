«نبطل نشربها بقا».. خبر عاجل من الشرقية للدخان بسعر السجائر في جميع الأكشاك والمحلات مش هتصدقوا وصلت كام .. دمار وخراب ديار!!

أعلنت الشرقية خبر جديد عن أسعار لفائف التبغ والدخان في جميع المحلات ومنافذ البيع، ذلك لأنه تم التعديل في القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة ويأتي هذا التعديل بزيادة تصل إلى حوالي 12% سنويًا، وذلك لمدة خمسة سنوات بدءًا من العمل بهذا القانون، حتى يتم وضع حدود للسعر كحد أدنى وحد أقصى، وأثر هذا الوضع على الأسعار للمستهلكين، وتحرص الدولة على جعل المواطنين يقلعون عن التدخين وذلك لما يسببه من أضرار وأمراض كثيرة تؤثر على صحة الرئة والقلب.

الأسعار الجديدة لأنواع السجائر 2023

بعد هذه الزيادة وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار عمومًا أدي ذلك لاختلاف أسعار السجائر والدخان بشكل عام كالتالي:

بلغ سعر العبوة من سجائر كليوباترا حوالي 48 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر العبوة من سجائر كليوباترا من النوع بوكس حوالي 50 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر العبوة من سجائر كليوباترا من النوع إل إم الأحمر حوالي 60 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر العبوة من سجائر كليوباترا من النوع إل إم الأزرق حوالي 60 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر العبوة من سجائر كليوباترا المارلبورو الأحمر حوالي 75 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر العبوة من سجائر كليوباترا ميريت حوالي 75 جنيهًا مصريًا.

أضرار السجائر على الصحة

تحرص الدولة على جعل المواطنين يقلعون عن التدخين وذلك لما يسببه من أضرار وأمراض كثيرة تؤثر على صحة الرئة والقلب، وتسعى دائمًا للحفاظ على صحة المواطنين ومن ضمن هذه الأضرار ما يلي: