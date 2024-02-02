رسميــاً تفعيل رابط نتائج التكميلي التوجيهي 2024 الاردن حسب الاسم رباعي وزارة التربية والتعليم

لقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن نتائج التكميلي التوجيهي لهذا العام من الدورة الشتوية، وأكد وزير التربية والتعليم على أن الامتحانات تمت بسلاسة وأن نتائج التوجيهي التكميلي لهذا العام جاءت بنسب نجاح عالية، كما أعلنت الوزارة عن استعداد الموقع الإلكتروني لعرض النتائج دون مواجهة أي صعوبات، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، تابعوا السطور القادمة.

نتائج التكميلي التوجيهي

يمكنك الحصول على نتائج الامتحان التكميلي لسنة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما حذرت وزارة التربية والتعليم من الحصول على نتائج التوجيهي من مصادر غير موثوقة، وتؤكد على أهمية الحصول على تلك المعلومات من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأردنية فقط، ويمكن للطلاب والطالبات في الأردن الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي للدورة العامة لعام 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

عليك التوجه إلي الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب بطريقة صحيحة في الخانة المخصصة.

إدخال الأرقام المطلوبة في خانة التحقق.

ثم النقر على خانة عرض النتيجة.

يمكنك الحصول على نتيجة التوجيهي التكميلي بسرعة وبشكل مباشر وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الموقع أيضا إمكانية طباعة شهادة الثانوية من خلال النقر على زر موجود أسفل حقل النتائج.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نتائج التكميلي التوجيهي بالاردن 2024

يوجد هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل التكميلي التوجيهي و سنتعرف عليها فيما يأتي:

2 صور شخصية للمتقدم. المتقدمين الذين لا يحملون جواز سفر يجب عليهم إرفاق البطاقة الأمنية. صورة من بطاقة الأحوال المدنية. إذا لم يوجد بطاقة الهوية الوطنية، تكون هناك حاجة لإرفاق صورة من جواز السفر. البطاقة التعريفية لأبناء الأردن.

شروط التسجيل في نتائج التكميلي التوجيهي بالاردن 2024

يوجد مجموعة من الشروط يجب توفرها للتسجيل في امتحان التكميلي للعام 2024 وهي فيما يلي :

يجب على الطالب المتقدم يكون لديه رقم وطني ساري ليتمكن من إتمام عملية التسجيل. على الطالب المتقدم الحصول على شهادة الثانوية العامة لكي يكون له الأهلية للالتحاق بالدورة التكميلية. تجاوز الحد الأدنى للمادة والوصول إلى 50 % على الأقل. يجب أن يتجاوز الطالب إجمالي نسبة النجاح في الثانوية العامة 40 %. كذلك يجب أن يكون الطالب قد أجرى الاختبار في السنة الدراسية السابقة.

موعد إعلان نتائج التكميلي التوجيهي 2024

ولقد قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بالإعلان عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الفصل الأول التكميلي للعام الدراسي 2023/2024، بعد إتمام عملية التصحيح وتسجيل الدرجات الكاملة للاختبارات، يأتي هذا الإعلان الذي ينتظره الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول لكافة المراحل الدراسية ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.