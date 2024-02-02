الحق نفسك قبل انفجار الأخضر| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 3 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري| نزيف الأمريكي بعد قرار المركزي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر بات من أكثر المواضيع الشائعة في الشارع المصري، وخاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري أمس الأول الخميس الموافق 1 فبراير 2024، حيث تم رفع قيمة الفائدة بنسبة 2% أي بمقدار 200 نفطه أساس، وبالتزامن مع قرارات البنك المركزي أصيبت الورقة الخضراء بحالة من التذبذب والهبوط والتراجع في السوق الموازية، حيث فقد الدولار الأمريكي 3 جنيهات من سعر بالسوق السوداء دفعة واحدة، وهو ما يشير إلى حدوث نزيف سعري للدولار الأمريكي في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مازال يشهد حالة من الثبات منذ ما يقارب ال10 أشهر، تحديداً منذ شهر مارس من العام المنصرم 2023، حيث يتراوح سعر الورقة الخضراء ما بين 30.85 جنيهاً إلى 30.90 جنيها، وعلى الجانب الأخر وفي خلال الفترة الماضية شهد سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ارتفاعاً غير مسبوق متجاوزاً ال70 جنيهاً.

سعر الدولار في السوق السوداء

تعتبر السوق السوداء للدولار في مصر من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، فعندما يكون سعر الدولار في السوق السوداء مرتفعًا، يزداد التضخم ويصعب على الأفراد والشركات تحمل تكاليف الواردات والاستثمار، وعلى العكس، عندما يكون سعر الدولار منخفضًا في السوق السوداء، يزداد تنافسية المنتجات المحلية ويسهل على الشركات تحقيق أرباح أعلى.

سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 200 نقطة أساس سجل:

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء : 68.9 جنيه مصري بيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء: 70.00 جنيه مصري شراء



سعر الدولار في البنك اليوم السبت 3 – فبراير 2024

سعر الدولار في مصر البنوك 3 فبراير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

الحلول للتحكم في سعر الدولار في السوق السوداء

تعزيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

تطوير سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تهدف إلى تقليل العجز في الميزان التجاري وتحسين السيولة المالية.

تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والريادة المالية.

تنشيط الصناعات القائمة على الموارد المحلية لتعزيز التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات

الأثر التأثير الإيجابي التأثير السلبي الأسعار العامة تحسن قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة والمشروعات القومية زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم الصادرات والواردات زيادة الإيرادات من الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات تقليل قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية الأعمال والاستثمارات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال المحلية تراجع ثقة المستثمرين وتقليل الاستثمارات المحلية

آثار سعر الدولار في السوق السوداء على الاقتصاد المصري

يسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة العامة للسلع والخدمات، هذا يؤثر بشكل سلبي على المواطن البسيط، حيث يزيد من معدلات التضخم ويزيد من الديون التي يتحملها، كما يؤدي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى زيادة أسعار السلع التي تقدمها الحكومة، مما يؤثر على قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار في السوق السوداء

صعب تحديد التوقعات المستقبلية لسعر الدولار في السوق السوداء بدقة، حيث يتأثر بالعديد من العوامل والأحداث المتغيرة، ومع ذلك، يستطيع خبراء الاقتصاد تحليل الأنماط السابقة والعوامل المؤثرة وإعطاء بعض التوقعات.

قد يؤدي تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى تحسن سعر الدولار في السوق السوداء، بينما قد يتسبب التوتر السياسي أو الأزمات الاقتصادية في ارتفاع سعر الدولار، لذلك، ينصح بمتابعة التحاليل الاقتصادية وتوقعات الخبراء للحصول على فكرة أفضل عن تطورات سعر الدولار في السوق السوداء.