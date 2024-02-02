اغنية امونه قناة ماجد أضف تردد القناة على جهاز الريسيفر وتابع اجمل برامجها وأغانيها

تُعدّ قناة ماجد من قنوات الأطفال التي تمتاز بتوسيع مدارك الأطفال، فهي تنقلهم نحو فضاء واسع من الخيال والتعلم، حيث تُبحر بأطفالنا في رحلة مُمتعة تُثري عقولهم وتُنعش أرواحهم، فمنذ انطلاقتها عام 2015، حرصت القناة على تقديم محتوى مُتميز يُلبي احتياجات أطفالنا من مختلف الأعمار، ويُساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، لذلك تجد حرص الأباء والأمهات على تنزيل القناة لمتابعة أطفالهم لها في اوقات فراغهم، والذي نذكر تردد القناة من خلال الأسطر التالية.

امونة المزيونة حلقات جديدة تتميز بها قناة ماجد

تتميز قناة ماجد بمجموعة كبيرة من البرامج والأغاني والأناشيد، ثم أن القناة تتميز بعدة أمور تجعلها من افضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف، حيث تتميز القناة بالتالي:

الشخصيات المحبوبة: تُجسد شخصيات ماجد المُحببة القيم الإيجابية مثل الصداقة والتسامح والتعاون، وتُقدم للأطفال نموذجًا يُحتذى به في سلوكهم وتعاملهم مع الآخرين.

القيم الأخلاقية: تُركز القناة على غرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أطفالنا، مثل احترام الوالدين والأكبر سنًا، والصدق والأمانة، وحب الوطن.

اللغة العربية: تُقدم القناة محتواها باللغة العربية الفصحى، مما يُساهم في تعزيز اللغة العربية لدى أطفالنا وتطوير مهاراتهم اللغوية.

التقنيات الحديثة: تُستخدم القناة أحدث التقنيات في إنتاج برامجها، مما يُضفي عليها طابعًا مُميزًا ويُجذب انتباه أطفالنا.

تردد اغنية امونه قناة ماجد على القمر الصناعي

يمكنك متابع قناة ماجد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات بإضافة الترددات التالية:

تردد قنا ماجد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

تردد قناة ماجد كيدز على القمر الصناعي عرب سات: