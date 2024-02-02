بدون تقطيع| تردد قناة CN بالعربية 2024 على النايل سات وعرب سات وتابع مغامرات توم جيري

نتابع معكم تردد قناة CN بالعربية 2024 حققت قناة نتورك بالعربية نجاح منقطع النظير فور بثها على الأقمار الصناعية المختلفة، واستطاعت أن تكون من أفضل القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، لما لها من مزايا عديدة كما إنها من القنوات المجانية التي تبث محتواها طوال 24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش،

تردد قناة CN بالعربية 2024

تأسست هذه القناة في عام 2010 وتمكنت من جذب العديد من الأطفال إليها بسبب توفرها على مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية، التي جعلتها من أولى القنوات التليفزيونية التي تعرض محتوى للأطفال في جميع أنحاء العالم، تنتمي قناة نتورك بالعربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولها فروع متعددة حول العالم، هناك أفلام كرتونية مشهورة يتم بثها على قناة سي إن باللغة العربية بجودة عالية.

قناة نتورك بالعربية 2024

يمكنكم تنزيل تردد قناة CN بالعربية 2024 ومشاهدة أجمل الأفلام الكرتونية التي يفضلها الأطفال المليئة بالحركة والألوان، فما عليكم سوى ضبط أجهزة استقبالكم على هذه الترددات على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد هو: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

التردد هو: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/4.

أفلام الكرتون على CN بالعربية