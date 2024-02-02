متاح الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024  عبر موقع وزارة التضامن الاحتماعي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر الإنترنت، حيث تحرص الدولة على منح جميع المواطنين حياة أفضل ومستقبل آمن على الوجه الأعم وذوي الاحتياجات الخاصة على الأخص، وذلك من أجل مساعدتهم في الانخراط بين أفراد المجتمع بدون عناء، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بتخصيص كارت الخدمات المتكاملة الذي من خلاله يتمكن حامله من الحصول على العديد من الامتيازات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وفرت الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 إلكترونيا، حيث أطلقت منصة آلية من خلالها يتمكن المستفيد من الإطلاع على نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تظهر خلال 7-14 يوما، إذ تُمنح هذه البطاقة لذوي الإعاقة فقط، فمن خلالها يحصلون على خصم في بعض الخدمات كالنقل وشراء المركبات وغيرهم.

وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة:

الولوج إلى المنصة الإلكترونيّة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مباشرة من خلال هذا الرابط .

الضغط على رابط خدمات ذوي القدرات الخاصة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

تدوين الرقم القومي الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقماً.

النقر على خانة بحث.

الانتظار لحين ظهور نتيجة الطلب.

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين بشكل عام، وبفضل التوجيهات الرئاسية قامت الحكومة بتخصيص بطاقة الخدمات المتكاملة لشريحة معينة من الشعب، إذ أنها تتضمن الكثير من المزايا منها: